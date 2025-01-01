Auf Streife - Berlin
Folge 65: Die Fake-Kehrskontrolle
44 Min.
Einer Frau wurde von Trickbetrügern das Auto gestohlen. Am Tatort finden die Beamten die Melderin in einer skurrilen Position vor: Sie hält die Tür einer liegenden, mobilen Toilette zu, in der offensichtlich jemand herumwütet. - Die Crew eines Rettungswagens meldet sich nicht mehr von ihrem Einsatzort. Die Beamten finden das Fahrzeug: wackelnd, mit blinkendem Blaulicht und aus dem Inneren kommen seltsame Geräusche.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1