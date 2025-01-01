Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Die Fake-Kehrskontrolle

SAT.1Staffel 4Folge 65
44 Min.

Einer Frau wurde von Trickbetrügern das Auto gestohlen. Am Tatort finden die Beamten die Melderin in einer skurrilen Position vor: Sie hält die Tür einer liegenden, mobilen Toilette zu, in der offensichtlich jemand herumwütet. - Die Crew eines Rettungswagens meldet sich nicht mehr von ihrem Einsatzort. Die Beamten finden das Fahrzeug: wackelnd, mit blinkendem Blaulicht und aus dem Inneren kommen seltsame Geräusche.

SAT.1
