Auf Streife - Berlin
Folge 70: Rette mich!
44 Min.
Eine junge Frau springt den Beamten panisch vors Auto. Ihre kleine Schwester liegt bewusstlos und mit zerrissenen Klamotten auf dem Gehweg. Was wurde der jungen Frau angetan? - Ein Cafébesitzer ruft die Polizisten, weil in der Nähe Obdachlose Krawall machen. Lynchmobartig haben die Obdachlosen einen Mann mit seinem Hab und Gut eingekesselt, dieser wehrt sich gegen die Meute. - In einem Solarium wurden Gäste beklaut und die Diebin wohl auf frischer Tat ertappt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1