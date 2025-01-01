Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Rette mich!

SAT.1Staffel 4Folge 70
Rette mich!

Rette mich!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 70: Rette mich!

44 Min.

Eine junge Frau springt den Beamten panisch vors Auto. Ihre kleine Schwester liegt bewusstlos und mit zerrissenen Klamotten auf dem Gehweg. Was wurde der jungen Frau angetan? - Ein Cafébesitzer ruft die Polizisten, weil in der Nähe Obdachlose Krawall machen. Lynchmobartig haben die Obdachlosen einen Mann mit seinem Hab und Gut eingekesselt, dieser wehrt sich gegen die Meute. - In einem Solarium wurden Gäste beklaut und die Diebin wohl auf frischer Tat ertappt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen