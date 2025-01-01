Auf Streife - Berlin
Folge 76: Pfand in Sicht
45 Min.
Während eines Überfalls auf einen Getränkeladen wurde der Inhaber in den eiskalten Kühlschrank gesperrt. Die Polizisten versuchen ihn zu befreien, doch die Täter sind noch vor Ort. - Ein junges Mädchen wurde aus der Dusche eines Sportcenters entführt, ihre Mutter wurde niedergeschlagen. Nur die Überwachungskamera kann den Beamten weiterhelfen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1