Auf Streife - Berlin
Folge 80: Hunde-Elend
44 Min.Ab 12
Die Polizisten hören ein herzzerreißendes Jaulen, als sie zu einem Notruf eilen: ein Hund liegt am Straßenrand. Das Frauchen erklärt, dass der Fahrer anscheinend mit Absicht den Hund überfahren hat. - Ein Postbote wurde angefahren. Als die Beamten am Tatort erscheinen, versucht ein Halbstarker dem verletzten Postboten auch noch das Rad zu klauen! Doch hat er ihn auch niedergeschlagen?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1