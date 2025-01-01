Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Parkplatz-Flipper

SAT.1Staffel 4Folge 81
Parkplatz-Flipper

Parkplatz-FlipperJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 81: Parkplatz-Flipper

44 Min.

Zwei Männer spielen auf einem Parkplatz "Flipper" mit einem Einkaufswagen und beschädigen dabei fremde Autos. - Ein Mann wurde angefahren und durch die Rückscheibe eines Autos geschleudert. Die Beamten haben es nicht mit einem herkömmlichen Verkehrsunfall zu tun. - Ein Mann ist mit seinem Auto durch die Schranke einer Tiefkühlfirma gebrettert. Der Wachmann konnte ihn stellen. Was hatte er vor?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen