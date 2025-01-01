Auf Streife - Berlin
Folge 84: Nackter Mann, was nun?
44 Min.
Die Polizei eilt zu einer Brücke, an die ein benommener Mann oben ohne und mit dicken Ketten gefesselt wurde. Ein Video mit verzerrter Mickey-Maus-Stimme liefert den ersten Hinweis. - In einem Parkhaus wurde eine Frau von einem Mann gefesselt, geknebelt und dann in seinem Auto entführt. - Statt von einer Tagesmutter beaufsichtigt zu werden, randalieren Kleinkinder in einer Wohnung. Eine besorgte Mutter alarmiert die Beamten. Ist der Tagesmutter etwas zugestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1