Nackter Mann, was nun?

SAT.1Staffel 4Folge 84
Folge 84: Nackter Mann, was nun?

44 Min.

Die Polizei eilt zu einer Brücke, an die ein benommener Mann oben ohne und mit dicken Ketten gefesselt wurde. Ein Video mit verzerrter Mickey-Maus-Stimme liefert den ersten Hinweis. - In einem Parkhaus wurde eine Frau von einem Mann gefesselt, geknebelt und dann in seinem Auto entführt. - Statt von einer Tagesmutter beaufsichtigt zu werden, randalieren Kleinkinder in einer Wohnung. Eine besorgte Mutter alarmiert die Beamten. Ist der Tagesmutter etwas zugestoßen?

SAT.1
