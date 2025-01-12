Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 85vom 12.01.2025
Ein Ladenbesitzer bedroht eine Frau und deren kleine Tochter, da sie ihm angeblich Schmuck geklaut haben. Mit dem Täter, den die Beamten dann stellen, hat allerdings niemand gerechnet. - Eine Anruferin führt die Polizisten zu einem Waldstück. Zwei Fremde haben ihre Tochter und deren Freund angegriffen. - Die Beamten deeskalieren ein Handgemenge zwischen einem Angler und einem angeblichen Naturbeobachter.

