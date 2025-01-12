Auf Streife - Berlin
Folge 86: Die Brautentführung
44 Min.Folge vom 12.01.2025
Ein ungewöhnliches Bild bietet sich den Beamten: Eine Frau im festlichen Kleid sitzt gefesselt in einem Kart am Hafen. Sie vermisst ihre frischverheiratete Tochter. - Im Park werden die Polizisten Zeugen eines brutalen Taschendiebstahls. Während die Beamten versuchen, Details über den flüchtigen Täter zu erfahren, verschwindet ein Junge - denn der hat etwas ganz Besonderes beobachtet.
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© SAT.1