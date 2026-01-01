Auf Streife - Berlin
Folge 87: Schwere Geburt
45 Min.
Ein Notruf führt die Polizei zu einem Geburtshaus, eine Hebamme wurde niedergeschlagen. Vor Ort hören die Beamten plötzlich panische Schreie. - Eine Frau wurde an ein Verkehrsschild gefesselt und wird von zwei Jungs umkreist, die sie anpöbeln und belästigen. Die Beamten stehen vor einer Herausforderung? - Ein Mann meldet einen Einbruch im Nachbarhaus. Die Polizisten durchsuchen die Wohnung und finden eine Frau in Dessous.
