Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 4Folge 89
Folge 89: Mein Ex, meine Kinder und ich

45 Min.Ab 12

Ein Einbruch in eine Schreinerei entpuppt sich als Familiendrama: Eine Mutter ist in Sorge, ihre Kinder sind verschwunden und ihr Exmann unauffindbar. - Auf Streife entdecken die Polizisten ein Mädchen, das panisch mit einem Feuerlöscher ein anderes Mädchen besprüht. Wurde sie angezündet? - Als die Polizisten zu einem Einbruch gerufen werden erklärt die Melderin, dass die Beamten leise sein müssen - der Einbrecher ist noch da!

