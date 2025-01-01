Zum Inhalt springenBarrierefrei
Frierendes Kind legt Feuer

SAT.1Staffel 4Folge 96
45 Min.

In einem Wohngebiet brennt eine Mülltonne, ein Obdachloser versucht, den Brand zu löschen. Doch was macht das kleine Mädchen neben ihm? - In einer Bar, in der Alkohol an Jugendliche ausgeschenkt wird, erwischen die Polizisten einen Mann, der ungeniert Fotos von einer betrunkenen Schülerin macht. - Eine Kundin in einem Beauty-Salon ist außer sich: Ihr wurde eine ätzende Gesichtsmaske aufgetragen. Steckt Absicht hinter dieser Attacke?

SAT.1
