Auf Streife - Berlin
Folge 97: Frauen in Not
45 Min.
Notruf aus dem Frauenhaus! Zwei Männer haben die Tür eingetreten und eine Sozialarbeiterin im Keller eingesperrt. - Auf einem Spielplatz ist ein kleiner Junge zusammengebrochen. Die Mutter und deren Freundin gehen heftig eine andere Frau an. - Die Polizisten helfen einer Mutter, die ihren Sohn in der abgeschlossenen Schulaula schreien hört. Die Beamten kommen zur rechten Zeit und befreien den Jungen aus einer misslichen Lage.
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
