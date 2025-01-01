Auf Streife - Berlin
Folge 98: Helmpflicht
44 Min.Ab 12
In einem Eisstadion prügelt sich der Barkeeper mit einem Betrunkenen, ein weiterer Mann hat beherzt eingegriffen. Was ist der Grund für die Auseinandersetzung? - Mitten auf einer belebten Straße werden die Beamten auf einen Mann aufmerksam, der verprügelt und geknebelt auf dem Boden liegt. - Ein brisanter Fall für die Beamten entwickelt sich aus dem, was eine Teenagerin an einem Wohnhaus veranstaltet: überall hängen Plakate mit der Aufschrift "Ich stehe auf kleine Jungs!" ...
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1