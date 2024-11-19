Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 10vom 19.11.2024
45 Min.Folge vom 19.11.2024Ab 12

Ein Mann meldet seine Verlobte als vermisst. Wachsen ihr die Familienplanung und die baldige Hochzeit über den Kopf oder wurde sie Opfer eines Verbrechens? - Zwei Basketballerinnen kommen mit einer Kamera auf die Wache und haben einen brisanten Verdacht: Sie werden in den Schulduschen bespannt. - Eine Frau ruft die Polizei, weil ihr eine verwirrte Rentnerin in Morgenmantel und Hausschlappen fast ins Fahrrad gerannt ist. Wovor hat die Dame Angst?

SAT.1
