Auf Streife - Die neuen Einsätze

Diagnose Totalschaden

SAT.1Staffel 1Folge 104vom 19.09.2025
Diagnose Totalschaden

Diagnose TotalschadenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 104: Diagnose Totalschaden

45 Min.Folge vom 19.09.2025Ab 12

Das Verschwinden von zwei Jugendlichen, einem Tresor und einem Sportwagen gibt den Ermittlern Rätsel auf. Handelt es sich um eine Entführung? - Frostige Verhältnisse am Arbeitsplatz: Eine Frau kommt mit Erfrierungen zur Wache. Die Chefin soll sie im Kühllager eingesperrt haben. - Eine Rakete landet laut krachend in der Wohnung einer jungen Familie.

