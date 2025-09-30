Gefangen im AberglaubenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 117: Gefangen im Aberglauben
45 Min.Folge vom 30.09.2025Ab 12
Die Beamten sind einem Geistheiler auf der Spur. Ist er ein Betrüger, der einer alleinerziehenden Mutter das Geld aus der Tasche zieht? Ein Installateur soll eine wertvolle Halskette gestohlen haben. Die Beamten finden die Kette bei einem Pfandleiher. Doch wer hat sie versetzt? Eine junge Frau wacht nach einer Feier verkatert in ihrer Wohnung auf und starrt voller Schreck auf ihre blutverschmierten Hände. Was hat sie getan?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1