Auf Streife - Die neuen Einsätze

Weit ab vom Schuss

SAT.1Staffel 1Folge 120vom 07.10.2025
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 120: Weit ab vom Schuss

45 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

An einer Waldhütte fallen Schüsse. Doch wer hat sie abgegeben? Und warum? Ein junger Mann bekommt keine Antwort von seinen Freunden und holt Hilfe. Ein frisch verheiratetes Paar wird erpresst: Ihr neuer Wohnwagen samt Erinnerungen an den Hochzeitstag ist weg. Wer steckt hinter dem skrupellosen Diebstahl? Eine Fremde schleicht ins Haus einer älteren Dame. Was hat sie dort zu suchen und zu wem gehören die Blutspuren, die im Haus gefunden werden?

