Auf Streife - Die neuen Einsätze

K.O. in Zimmer 3

SAT.1Staffel 1Folge 102vom 17.09.2025
K.O. in Zimmer 3

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 102: K.O. in Zimmer 3

44 Min.Folge vom 17.09.2025Ab 12

Ein Boxer wird in einem Hotel angeblich grundlos in eine Falle gelockt. Die Täter können unbekannt entkommen. Oder gibt es doch eine Verbindung zum Opfer? - Emmi behauptet, ein Kaninchen auf dem Supermarktparkplatz gefunden zu haben. Ist es entlaufen, gestohlen worden - oder ist vielleicht alles doch ganz anders? - In einem Laden geht mitten in der Nacht die Alarmanlage los. Der Eindringling ist der Ladeninhaberin absolut kein Unbekannter.

