Auf Streife - Die neuen Einsätze

Schlagring und Liebesbriefe

SAT.1Staffel 1Folge 119vom 16.09.2025
Folge 119: Schlagring und Liebesbriefe

45 Min.Folge vom 16.09.2025Ab 12

Ein harmloser Fahrradsturz entblößt drei Tage alte Kampfverletzungen bei einem 17-Jährigen. Wer hat ihm das angetan? - Zwei Parteien behaupten eine Location gebucht zu haben. Es kommt zu Handgreiflichkeiten. Wollte der Vermieter doppelt abkassieren oder was steckt dahinter? - Nach einem angeblichen Diebstahl eskaliert ein Konflikt zwischen einem Kunden und dem Ladendetektiv. Eine Dashcam-Aufnahme deckt schließlich die Wahrheit auf.

SAT.1
