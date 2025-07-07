Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 111: Wer ist mein Vater?
45 Min.Folge vom 07.07.2025Ab 12
Schock nach dem Urlaub: In die Villa eines Ehepaares wurde eingebrochen. Schmuck und Bargeld sind noch da. Was wollten die Einbrecher im Haus? - Anwohner beschweren sich über gefälschte Knöllchen. Unter Verdacht steht ausgerechnet eine angehende Politesse. - Eine junge Frau wird nach einer Verlobungsfeier im Schlaf sexuell belästigt. Obwohl der Fall schnell klar scheint, ermitteln die Beamten eine pikante Überraschung.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1