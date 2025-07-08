Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 115vom 08.07.2025
44 Min.Folge vom 08.07.2025Ab 12

Nachdem ein Privatier für seine neue Liebe aus dem Internet Geld abhebt, wird er überfallen. Ist er in eine Falle getappt? - Aufregung im Büro: Die Brötchen eines Frühstücksdienstes sind vergiftet. Die Caterin ist kurz zuvor gekündigt worden. Doch sie beteuert ihre Unschuld. - Ein Fotograf wird attackiert und seine Kamera gestohlen - Ging es um die Fotos oder das Gerät? Die Polizei ermittelt und deckt eine überraschende Wahrheit auf.

