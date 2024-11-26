In den Laster - fertig, los!Jetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 12: In den Laster - fertig, los!
46 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 12
Die Beamten ermitteln, als eine Frau Opfer eines Raubüberfalls wird. Was oder vielmehr wer steckt dahinter? - Ein Lieferant kommt mit zehn Dönern auf die Wache, obwohl niemand sie bestellt hat. Was hat es mit der Lieferung wirklich auf sich? - Bei einem Wohnungseinbruch wird einem Bräutigam kurz vor der Hochzeit die Eheringe des Paares gestohlen. Der Verdacht fällt auf die Schwester der Braut.
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
12
