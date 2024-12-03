Russisch Roulette - Schubladen-EditionJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 15: Russisch Roulette - Schubladen-Edition
45 Min.Folge vom 03.12.2024Ab 12
Eine Frau erschießt ihren Ex-Mann auf dem Dreh eines Trash-Films mit einer vermeintlichen Requisite. Sie wirft dem Waffenmeister Versagen vor - Auf der Wache herrscht gleich nach Dienstbeginn regelrechte Katerstimmung, als eine Frau reingetorkelt kommt und erklärt, beim Feiern bestohlen worden zu sein - Brutaler Wohnungseinbruchs während einer Beerdigung: Die Beamten finden ein verwüstetes Haus, einen aufgebrochenen Tresor und eine Blutspur.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1