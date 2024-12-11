Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 16vom 11.12.2024
44 Min.Folge vom 11.12.2024Ab 12

Ein Ehemann verschwindet spurlos am zwanzigsten Hochzeitstag. Andernorts wird ein bewusstloser Mann in einem Kofferraum gefunden. Gibt es eine Verbindung? - Einer Frau werden kostbare Schmuckstücke geklaut. Der Verdacht fällt sofort auf den mit ihr zerstrittenen Ehemann, mit dem sie noch unter einem Dach lebt - In einem Fitnessstudio wurde ein Fitnessgerät bewusst manipuliert und verletzt dabei eine Besucherin. Galt der Anschlag ihr und wer hat ihn verübt?

