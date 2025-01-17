Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 28: Vom Freund gezwungen
45 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12
Vom Freund gezwungen: Die Polizei ermittelt im Fall einer jungen Frau, die sich von ihrer Familie abwendet, seitdem sie einen neuen Freund hat. Ist sie an den falschen Mann geraten? - Ein Mann betritt mit 9200 € die Wache: Er will seine Frau auslösen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1