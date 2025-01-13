Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 30vom 13.01.2025
Folge 30: In Luft aufgelöst

45 Min.Folge vom 13.01.2025Ab 12

Umzugshelfer räumen die Wohnung einer Seniorin aus, dabei will sie gar nicht umziehen. Und warum lebt ihr totgeglaubter Vermieter doch noch? - Nachdem ihr vorm Supermarkt angeleinter Hund entführt wurde, wendet sich die Besitzerin verzweifelt an die Polizei - Streit unter Poledancerinnen: Als eine Rauchbombe in die Damenumkleide fliegt, gerät eine ehemalige Mittänzerin in Verdacht.

