Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Mitklauzentrale

SAT.1Staffel 1Folge 31vom 15.01.2025
Mitklauzentrale

MitklauzentraleJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 31: Mitklauzentrale

44 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12

Der Pkw einer Frau, die Mitfahrgelegenheiten anbietet, wird gestohlen - samt Mitfahrerin. Wurde die junge Studentin entführt oder was steckt wirklich dahinter? - Ein Tanzlehrer wird gefesselt aufgefunden, auf seine Brust hat man "Erpresser" gekritzelt. Hat er delikate Informationen über seine Schülerinnen ausgenutzt? - Ein geplanter romantischer Abend eskaliert. War es nur ein Unfall, oder steckt eine impulsive Aktion mit fatalen Folgen dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen