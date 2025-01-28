Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 33: After-Show Unheil
44 Min.Folge vom 28.01.2025Ab 12
Auf einem Rockkonzert erhalten zwei junge Frauen eine Einladung zur After-Show-Party der Band. Am nächsten Tag sind sie verschwunden.- Ein angehender TV-Moderator erscheint mit Ausschlag und angeschwollenem Gesicht auf der Wache. Der Auslöser ist ein manipuliertes Parfüm. Wer steckt dahinter? - In einer Bar verschwindet ein Portemonnaie. Die beschuldigte Diebin stellt sich als Escortdame heraus. Hat sie etwas mit dem Verschwinden zu tun?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1