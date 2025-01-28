Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 33vom 28.01.2025
44 Min. Ab 12

Auf einem Rockkonzert erhalten zwei junge Frauen eine Einladung zur After-Show-Party der Band. Am nächsten Tag sind sie verschwunden.- Ein angehender TV-Moderator erscheint mit Ausschlag und angeschwollenem Gesicht auf der Wache. Der Auslöser ist ein manipuliertes Parfüm. Wer steckt dahinter? - In einer Bar verschwindet ein Portemonnaie. Die beschuldigte Diebin stellt sich als Escortdame heraus. Hat sie etwas mit dem Verschwinden zu tun?

