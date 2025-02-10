Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 36: Check-in, Check-out
45 Min.Folge vom 10.02.2025Ab 12
Eine Reinigungskraft wird im Schrank eines leeren Hotelzimmers eingesperrt. Doch der Täter hatte jemand anderen im Visier. - Eine Frau findet ihr Motorrad sabotiert vor. Der Verdacht fällt auf ihren neidischen Kollegen, der ihr die kürzliche Beförderung nicht gönnt. - Ein vermeintlicher Polizist will Bargeldreserven einer Rentnerin zur angeblichen Aufbewahrung abholen. Hat die skeptische Tochter zurecht die Polizei informiert?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1