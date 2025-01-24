Lauter Party in der TascheJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 37: Lauter Party in der Tasche
45 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
Als eine Mutter ein großes Paket Ecstasy-Pillen in der neuen Handtasche ihrer 17-jährigen Tochter findet, gerät deren vorbestrafter Freund unter Verdacht - Eine Frau wird seit Tagen verfolgt. Steckt ihr Ex-Chef dahinter?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1