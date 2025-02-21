Diebische NachbarschaftshilfeJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 38: Diebische Nachbarschaftshilfe
45 Min.Folge vom 21.02.2025Ab 12
Ein älterer Herr verschwindet urplötzlich. Eigentlich sollte er nur bei den verreisten Nachbarn gießen gehen - doch bei denen wurde eingebrochen. - Eine junge Frau meldet auf der Wache, ohne Erinnerung im Park erwacht zu sein. Was ist ihr zugestoßen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1