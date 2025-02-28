Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 43vom 28.02.2025
Folge 43: (Nach) Hilfe!

44 Min.Folge vom 28.02.2025Ab 12

Eine Nachhilfelehrerin verschwindet im Schulgebäude. Ihre letzte abrupt endende Sprachnachricht im Familienchat versetzt die Angehörigen in Aufruhr. Ein Einbrecher möchte nach Jahren seine Tat sühnen; das Opfer war ausgerechnet ein Ladeninhaber, der ihm damals geholfen hat. Kann der Mann ihm verzeihen? Junggesellinnenabschied mit Hindernissen: Was haben ein vermeintlicher Polizist und eine genervte Nachbarin damit zu tun?

