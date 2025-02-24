Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 47: Der letzte Termin
45 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12
Eine Jugendamt-Mitarbeiterin wird als vermisst gemeldet. Ihr letzter Termin war ein Hausbesuch. Hat ihr Verschwinden damit zu tun? Der junge Flüchtling Lamine prügelt sich mit dem Sohn seiner Gastfamilie. Es geht um Hehlerware und Rubbellose. Sie beschuldigen sich gegenseitig. Wer lügt? Das Studio einer Nageldesignerin wird verwüstet und sie selbst verletzt. Die Beamten tappen zunächst im Dunkeln, denn das Opfer will nicht mit ihnen sprechen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1