SAT.1Staffel 1Folge 47vom 24.02.2025
Eine Jugendamt-Mitarbeiterin wird als vermisst gemeldet. Ihr letzter Termin war ein Hausbesuch. Hat ihr Verschwinden damit zu tun? Der junge Flüchtling Lamine prügelt sich mit dem Sohn seiner Gastfamilie. Es geht um Hehlerware und Rubbellose. Sie beschuldigen sich gegenseitig. Wer lügt? Das Studio einer Nageldesignerin wird verwüstet und sie selbst verletzt. Die Beamten tappen zunächst im Dunkeln, denn das Opfer will nicht mit ihnen sprechen.

