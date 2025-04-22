Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 52: Kita Krise
44 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12
Eine Großmutter will ihren Enkel aus der Kita abholen, doch der Junge ist weg. Warum hat die Erzieherin nicht aufgepasst? Und wo ist das Kind? - Die Beamten staunen nicht schlecht, als sie einen Mann erwischen, als er an die Außenwand der Polizeiwache pinkelt. Tatsächlich hat er dafür einen guten Grund. - Eine Mutter kommt früher als erwartet von einem Ausflug zurück und muss mit den Folgen einer schiefgelaufenen Ayahuasca-Zeremonie umgehen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1