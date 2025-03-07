Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 54: Andere Saiten
45 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12
Eine Band geht live im Netz mit ihrer ersten Single an den Start. Doch plötzlich stürmen Vermummte den Raum. Bloß eine Inszenierung oder reale Gefahr? - Eine Frau nutzt kurz mit Erlaubnis das WC eines Restaurants in der Mittagspause. Anschließend sind Angestellte, ihre Tochter und ihre Handtasche verschwunden - Eine Heilpraktikerin besucht zum ersten Mal ihren neuen Freund und tritt in seinem Garten in eine verbotene Tierfalle. Wer hat die Falle aufgestellt?
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1