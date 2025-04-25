Im Schatten der SicherheitJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 56: Im Schatten der Sicherheit
44 Min.Folge vom 25.04.2025Ab 12
Die Gattin eines Großunternehmers wird vor den Augen ihres Bodyguards entführt. Die Beamten merken schnell, dass hier nichts mit rechten Dingen zugeht. - Eine Passantin bringt das verlorene Portemonnaie einer entkräfteten Sozialarbeiterin zur Polizei. Die Ermittler entdecken darin illegale Substanzen. - Eine frisch Verheiratete verdächtigt ihren neuen Ehemann, sie zu vergiften. Dieser bestreitet das jedoch. Dann erleidet die Frau einen Zusammenbruch: War es doch Gift?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
