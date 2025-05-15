Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Zwei Diebe ein Gemälde

SAT.1Staffel 1Folge 63vom 15.05.2025
Zwei Diebe ein Gemälde

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 63: Zwei Diebe ein Gemälde

44 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 12

Ein Schuss durch das offene Fenster reißt einen arbeitslosen Skilehrer aus dem Schlaf. Wer steckt dahinter? Ein Hund bringt die Beamten auf die richtige Spur. Ein junges Paar behauptet, jemand habe sie überfahren wollen. Doch wer könnte ein solch mörderisches Motiv besitzen? - Die Beamten sind verwundert, als der Besitzer eines wertvollen Gemäldes, dieses nach einem Einbruch nicht gestohlen melden will.

