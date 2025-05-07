Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Traumtypen bleiben ein Traum

SAT.1Staffel 1Folge 68vom 07.05.2025
Traumtypen bleiben ein Traum

Folge 68: Traumtypen bleiben ein Traum

45 Min.Folge vom 07.05.2025Ab 12

Eine junge Witwe meldet einen Autodiebstahl. Auf der Suche nach dem Wagen ihres verstorbenen Mannes werden die Beamten Zeuge einer bedrohlichen Geiselnahme - Ein Kraftsportler wird nach dem Training in der Sauna eingesperrt. Die Polizei auf der Wache ermitteln, wer ihn in diese lebensbedrohliche Gefahr gebracht hat - Ein Junggeselleninnenabschied gerät außer Kontrolle, wobei die zukünftige Braut zu Schaden kommt. Zunächst gerät der Topless-Kellner unter Verdacht.

