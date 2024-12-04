Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Atemlos durch den Wald

SAT.1Staffel 1Folge 7vom 04.12.2024
Atemlos durch den Wald

Atemlos durch den WaldJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 7: Atemlos durch den Wald

45 Min.Folge vom 04.12.2024Ab 12

Zwei Teenies klauen ein Auto und bauen einen Unfall. Die Polizisten nehmen schnell die Spur auf, was am Ende ein Leben rettet - Nachdem ein Kellner einer Frau versehentlich heißen Kaffee über die Strickjacke schüttet, offenbaren sich an ihrem Körper Spuren roher Gewalt - In der Kasse eines Spielwarenladens fehlt Geld. Steckt eine bedürftige Pfandsammlerin dahinter oder rührt die Gier anderswo her?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen