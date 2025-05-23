Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

SAT.1Staffel 1Folge 72vom 23.05.2025
44 Min.Folge vom 23.05.2025Ab 12

In einem Familienbetrieb ereignet sich ein mysteriöser Brand. Indizien deuten auf mögliche Brandstiftung hin. Was steckt hinter diesem Vorfall? - Ein Einbruch, verzweifelte Entscheidungen und ein dunkles Familiengeheimnis: Eine schwangere Frau bittet die Beamten um Hilfe. - Ein Notruf und blutige Kosmetiktücher wecken das Misstrauen der Beamten. Wurden an der Privatadresse illegale Schönheits-Behandlungen durchgeführt?

