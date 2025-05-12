Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Ein mörderischer Anruf

SAT.1Staffel 1Folge 75vom 12.05.2025
Ein mörderischer Anruf

Ein mörderischer AnrufJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 75: Ein mörderischer Anruf

45 Min.Folge vom 12.05.2025Ab 12

Eine Anruferin, die sich unter einem Pseudonym meldet, berichtet einer Callcenter Agentin am Telefon von ihren Mordfantasien. - Ein Mann flüchtet panisch und verletzt vor seinem Schwiegervater. Dieser behauptet allerdings felsenfest, nichts getan zu haben. Welcher der Männer lügt? - Im Geigenkoffer einer Straßenmusikerin wird eine gestohlene Partitur gefunden. Hat sie sich eines Einbruchs schuldig gemacht?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen