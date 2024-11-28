Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Nur für die Likes

SAT.1Staffel 1Folge 8vom 28.11.2024
Nur für die Likes

Nur für die LikesJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 8: Nur für die Likes

44 Min.Folge vom 28.11.2024Ab 12

Ein Mädchen hat auf seinem Social-Media-Profil ein alarmierendes Foto gepostet, das es verletzt mit Blut an der Stirn zeigt. Doch wo befindet sie sich nur? - Ein aufgebrachter Mann kann es nicht glauben: Ein Typ, der sich "Kommissar Anzeige" nennt, treibt sein Unwesen und zeigt "unschuldige" Falschparker an - Ein Ehepaar kommt früher aus dem Urlaub zurück und erlebt den Schock ihres Lebens: Ein Schrei hallt aus ihrem Haus. Dabei sollte es menschenleer sein.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen