Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Knochenjob

SAT.1Staffel 1Folge 80vom 26.06.2025
Knochenjob

KnochenjobJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 80: Knochenjob

45 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12

Eine Tochter vermisst ihren Vater. Die Polizisten suchen auf dem "Arbeiterstrich" und erfahren, dass der Mann tags zuvor einen Arbeitsunfall hatte. Die Lage wird brenzlig. Zwei wohlhabende Jugendliche sind überfallen worden. Eines der Opfer benimmt sich allerdings höchst merkwürdig. Warum? Eine Boutique-Besitzerin verdächtigt die neue Freundin ihres Ex-Partners, ihre Reifen zerstochen zu haben. Die Beamten stoßen auf Ungereimtheiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 2 Staffeln und Folgen