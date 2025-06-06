Spieleabend ohne SiegerJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 82: Spieleabend ohne Sieger
44 Min.Folge vom 06.06.2025Ab 12
Ein Spieleabend unter Freunden eskaliert, nachdem eine junge Frau zusammenbricht. Bei ihr wird Liquid Ecstasy nachgewiesen. Wie konnte es dazu kommen? - Eine Frau wird in ihrem Wohnwagen vor die Wache geschleppt. Es kommt der Verdacht auf, dass jemand ihre Tätigkeit als Lebensberaterin torpedieren möchte. - Zwei Passantinnen vergeht schnell der Spaß, als sie nach einer Show eines Straßenmagiers bemerken, dass ihre Handys plötzlich verschwunden sind.
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1