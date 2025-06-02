Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 85: Jugend ohne Skrupel
44 Min.Folge vom 02.06.2025Ab 12
Der verzweifelte Notruf eines kleinen Jungen versetzt die Beamten in höchste Alarmbereitschaft. Ihn zu finden gestaltet sich jedoch zunächst schwierig. - Ein aufgebrachter Mann will Anzeige erstatten, weil man seine Katze gestohlen hat. Doch bei den Ermittlungen gerät plötzlich er ins Kreuzverhör. - Eine 16-Jährige behauptet, Opfer eines erschreckenden Raubüberfalls zu sein. Doch ihr Vater hat Zweifel an ihrer Geschichte. Was ist wirklich passiert?
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1