Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 9: Ausflug mit Abflug
45 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Eine Familie ist auf dem Weg in den Wanderurlaub, als der 15-jährige Sohn mitten auf einer Raststätte plötzlich verschwindet. Die einzige Spur ist ein suspekter Van - Eine Omi sorgt auf der Wache für Chaos, als sie mit einer Waffe in der Hand einen Überfall gesteht. Doch so ganz glauben die Beamten ihr nicht - Eine Boxerin wird durch einen Nagel verletzt, der durch den Boxhandschuh ihrer Trainingspartnerin gebohrt wurde.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1