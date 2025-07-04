Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 90: Schlechte Pflege
45 Min.Folge vom 04.07.2025Ab 12
Ein Mann steigt paranoid und nur in Unterwäsche bekleidet in das Auto einer Fremden ein und drängt sie, ihn in Sicherheit zu fahren. Was ist passiert? - Bei einem Umzug werden die Gemälde des verstorbenen Vaters der Kundin schwer beschädigt. Ein unglücklicher Unfall oder steckt Absicht dahinter? - Eine Frau wird von einem Betrüger, der sich am Telefon als Polizist ausgibt, auf die Wache gerufen. Doch wer würde die Frau aus dem Haus locken wollen. Und warum?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1