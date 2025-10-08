Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Zerbrochene Nachbarschaft

SAT.1Staffel 1Folge 92vom 08.10.2025
Folge 92: Zerbrochene Nachbarschaft

45 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12

Ein eingeschlagenes Fenster eines Friseursalons deutet zunächst auf einen hitzigen Nachbarschaftsstreit zwischen Ladenbesitzern. Aber dann kommt alles ganz anders ... Die ohnehin angespannte Stimmung einer 3er-WG kippt komplett auf der Wache, als die Hauptmieterin eines dreisten Diebstahls beschuldigt wird. Einbruch bei einer erfolgreichen Influencerin: Ein kleines Accessoire überführt schließlich den Täter.

