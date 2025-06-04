Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Ein mulmiges Gefühl

SAT.1Staffel 1Folge 93vom 04.06.2025
Ein mulmiges Gefühl

Ein mulmiges GefühlJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Folge 93: Ein mulmiges Gefühl

45 Min.Folge vom 04.06.2025Ab 12

Lehrerin Gülcan erlebt den Schock ihres Lebens, als abends plötzlich ein Einbrecher in ihrem Schlafzimmer steht - Eine 17-Jährige hat einen heimlichen Stalker. Die Fäden verdichten sich, dass jemand dahintersteckt, der ihr sehr nahesteht. - Eine Ziege wird vermisst. Ein Aussteiger wird beschuldigt, sie geschlachtet zu haben, doch dieser ist Vegetarier. Was ist der Ziege zugestoßen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Die neuen Einsätze
SAT.1
Auf Streife - Die neuen Einsätze

Auf Streife - Die neuen Einsätze

Alle 1 Staffeln und Folgen