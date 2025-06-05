Auf Streife - Die neuen Einsätze
Folge 95: Gebrochenes Herz
44 Min.Folge vom 05.06.2025Ab 12
Ein trauernder Referendar erscheint nicht zur Zeugenaussage auf der Wache. Ist der Tod seiner Mutter der wahre Grund für sein Fernbleiben? - Beinahe tödlicher Unfall im Familienbetrieb: Vater und Sohn ringen um die Führung der Autowerkstatt und mindestens einer von beiden spielt ein falsches Spiel. - Ein wildentschlossener Zwölfjähriger möchte seine Halbschwester anzeigen. Angeblich ist sie für einen Mord verantwortlich.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Die neuen Einsätze
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1